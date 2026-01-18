Los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron por 28-16 a los Texanos de Houston en su Juego Divisional y avanzaron a la Final de la Conferencia Americana de la NFL donde enfrentarán el próximo domingo a los Broncos de Denver.

El Quarterback de Houston, C.J. Stroud vivió un juego de pesadilla al sufrir cuatro intercepciones, una de las cuales terminó en TD para los Patriotas. En tanto que, Drake Maye, lanzó 4 pases de TD para guiar a su equipo a la siguiente Ronda. (Por Manuel Trujillo Soriano)