Excelente domingo tuvo el mexicano Raúl Jiménez en la Liga Premier de Inglaterra al marcar un doblete en el triunfo del Fulham en calidad de visitante de 3-1 sobre el Sunderland. Jiménez marcó al minuto 54 y al 61 el segundo tanto en tiro penal.
Por su parte, el Arsenal retomó su buen paso al vencer por 4-1 al Tottenham para reafirmarse en el liderato de la clasificación general.
Mientras tanto en la Serie A de Italia, el Génova con Johan Vásquez de titular y jugando los 90 minutos derrotó 3-0 al Torino en partido de la fecha 26. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Anota Raúl Jiménez un doblete en el triunfo del Fulham en la Liga Premier
