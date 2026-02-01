Tres elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos por arma de fuego tras un enfrentamiento con civiles armados registrado en la carretera de la zona conocida como Las Mesas.

Los uniformados fueron trasladados a un puesto de socorros cercano, donde reciben atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre su estado de salud.

En las inmediaciones del lugar, a pocos metros de la Cruz Verde a donde fueron llevados los heridos, quedó un vehículo impactado contra el muro de contención que obstruye parcialmente la vialidad.

La zona permanece prácticamente desierta, ya que comercios formales y puestos ambulantes suspendieron operaciones ante la situación de riesgo. (Por Edgar Flores Maciel)