La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes alertó que 2026 comienza con un escenario adverso para las familias y el comercio formal, marcado por incrementos súbitos a bebidas saborizadas y cigarros que detonaron aumentos en productos básicos.

Su presidente, Cuauhtémoc Rivera, señaló que esta presión se suma a estancamiento económico, inflación persistente, extorsiones, mayores costos energéticos y una caída en remesas, factores que reducen el consumo y provocan cierres de negocios.

ANPEC también expresó preocupación por la incertidumbre en la renegociación del T-MEC, clave para la competitividad del país.

Con un crecimiento mínimo previsto y pérdida de patrones en años recientes, la organización pidió un viraje económico que proteja el poder adquisitivo y fortalezca al pequeño comercio frente a un entorno cada vez más restrictivo.