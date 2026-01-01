El Monterrey sumó sus primeros puntos del año al vencer en Aguascalientes dos goles por cero al Necaxa al iniciar este martes la fecha dos de la Liga MX.

Germán Berterame e Íker Fimbres fueron los anotadores de los goles.

Mientras que Pachuca en casa se impuso 2-1 al León con tantos de Oussama Idrissi y Salomón Rondón. Funes Mori descontó por la Fiera. Para hoy: Cruz Azul Vs Atlas, Gallos Blancos Vs Xolos, América San Luis, Tigres -Pumas y Toluca Vs Santos.

Por cierto que la directiva de los diablos dio a conocer que Alexis Vega tendrá que ser intervenido de una rodilla y se pierde de 4 a 6 semanas. (Por Martín Navarro Vásquez)