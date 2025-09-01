La Selección Mexicana de futbol enfrenta hoy a su similar de Ecuador en el estadio de las Chivas a las 8 y media de la noche en busca de un buen resultado que le ayude a curar las heridas que le dejó la goleada de 4-0 que recibió el sábado de parte de Colombia, en Dallas. El entrenador Javier Aguirre anticipó que hará entre 7 y 8 cambios en su alineación en busca de un mejor funcionamiento.

“Ese 4-0 es indefendible lo entiendo de verdad y vamos a ver si somos capaces ante un equipo muy similar, muy talentoso que se organiza bien, encaja muy poquitos goles vean la eliminatoria de CONMEBOL en muchos partidos con puerta cero y vamos a ver si en casa somos capaces con nuestra gente de dar una mejor imagen que la del otro día en cuanto al resultado se refiere, yo lo único que espero es que hagamos un mejor funcionamiento juguemos mejor y ganemos eso es lo que espero”.

La venta de boletos no ha ido como se esperaba y aún quedan entradas disponibles prácticamente para todas las zonas del estadio. (Por Manuel Trujillo Soriano)