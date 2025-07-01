Gracias a la gran temporada que ha tenido en el ciclismo europeo, el pedalista mexicano, Isaac del Toro de 21 años alcanzó el tercer lugar en el ranking mundial de ruta de la Unión Ciclista Internacional (UCI); lo que representa la mejor posición de su carrera.

El “Torito” mexicano sólo es superado por el esloveno Tadej Pogacar, quién ocupa el primer lugar de la clasificación con 11 mil 680 pts. y el danés Jonas Vingegaard en segundo sitio con 5 mil 944 unidades. Isaac tiene 5 mil 314 puntos. (Por Manuel Trujillo Soriano)