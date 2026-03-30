Dada la situación actual con los precios del petróleo, quedó más que justificada la construcción de la Refinería de Dos Bocas, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Todos los que decían que la Refinería de Dos Bocas había sido un fracaso, y toda lo dicen, todavía dicen que no deberíamos haber hecho la refinería y que, tenemos la garantía del abastecimiento, porque hay países que están sufriendo por el abasto de combustibles, particularmente Asia, porque recibe su petróleo, su gas, del Medio Oriente. Imagínense si no tuviéramos la refinería de Dos Bocas, pues entonces qué pasaría con el abasto de gasolina, con el abasto de diésel, todo sería importado. Entonces, evidentemente ha sido muy bueno para la soberanía energética tener todas las refinerías al máximo y el trabajo que seguimos haciendo en las refinerías para que haya una seguridad en el abasto de combustibles”.

De hecho, señala, aunque hay un acuerdo al que se llegó con los gasolineros, por la crisis en Medio Oriente el diésel podría costar 35 pesos por litro, y actualmente está en 28 con 28 y ya se trabaja para que baje más. (Por Arturo García Caudillo)