El colectivo Luz de Esperanza se suma a las organizaciones civiles que no aceptan las cifras de desaparecidos que el pasado viernes dio a conocer el Gobierno Federal.

Su fundador y director, Héctor Flores, rechaza los datos oficiales que hablan de 132 mil desaparecidos en el país, pero de una tercera parte de la que no existen los datos para iniciar su búsqueda.

Considera que la información que tienen los familiares no coincide, razón por la cual aseguran que la administración de la presidenta Claudia Sheinbam pretende minimizar el problema. (Por Gricelda Torres Zambrano)