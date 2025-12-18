Ante el primer caso de H3N2 en México y la prevalencia en Europa, Estados Unidos y Canadá, el exsecretario de Salud, Alfonso Petersen Farah, llama a la población sobre todo de grupos vulnerables a vacunarse contra la influencia.

“La invitación, entonces, es a hacer conciencia de la importancia de aplicar las medidas preventivas mencionadas y aplicarnos la vacuna contra la influenza, que si bien como ya mencioné no está diseñada específicamente para esta variante de la cepa H3N2, sí disminuye considerablemente el riesgo de complicaciones, particularmente en niños, adultos mayores y personas que tienen alguna enfermedad asociada”.

Además de las medidas preventivas como el uso de cubrebocas sobre todo en lugares muy concurridos, Petersen Farah insiste en que la clave está en vacunarse contra la influenza.

Esta recomendación no es solo para los grupos vulnerables. (Por Gricelda Torres Zambrano)