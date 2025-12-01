Por su aportación en los ámbitos social, cultural, científico, ambiental, deportivo y de derechos humanos, la mañana de este jueves el gobernador Pablo Lemus Navarro, entregó a ocho jaliscienses el Premio Jalisco 2025, reconocimiento que distingue desde hace 75 años el esfuerzo y trabajo de ciudadanos para el desarrollo de la entidad.

“Andrea Maya Becerra Arizaga, es una arquera de alto rendimiento, con 14 años de experiencia, actual número uno del ranking mundial individual en la disciplina de tiro con arco”.

Los galardonados en diferentes categorías son: Jeanette Carolina Yáñez González, María Fernanda Matos Moctezuma, José Isabel Campos Ceballos, Ricardo Sigala Gómez, Maité Cortés García Lozano, Andrea Maya Becerra Arizaga, Joel Arellano Arellano y Luis Javier Platas Rosas. (Por Gricelda Torres Zambrano )