La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que no es Díaz Ordaz y que no va a caer en provocaciones, en respuesta a quienes exigen acciones firmes del gobierno ante la violencia y el vandalismo desplegado en los últimos días por la CNTE.

“Lo que quieren muchos es que caigamos en la provocación de una represión, que por cierto yo estoy en contra de cualquier forma de represión. Entonces quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial. No vamos a caer en la provocación, si no somos Díaz Ordaz. No vamos a caer en la provocación. Entonces , ahí está el diálogo, el diálogo abierto”.

Y ante la exigencia de la sección 22 de reunirse con ella, asegura que en este momento no considera que sea pertinente y que por tanto, serán los secretarios de Educación y Gobernación los que sigan con el diálogo. (Por Arturo García Caudillo)