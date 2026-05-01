A ocho días de que inicie el Mundial de Futbol 2026 y tras concluir sin acuerdos la reunión de ayer con funcionarios federales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresará este miércoles a una nueva mesa de negociación para conocer la respuesta del gobierno a sus principales exigencias, entre ellas una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la derogación de la reforma educativa.

Las autoridades federales se comprometieron a responder esta mañana si existe una ruta para atender las demandas centrales del magisterio y si habrá una reunión con la Mandataria.