El vicecoordinador de los diputados del PAN, Héctor Saúl Téllez, asegura que con la llegada del ex fiscal capitalino, Ulises Lara, a la Fiscalía General de la República, se anticipa una era de encubrimiento a los cuates y de persecución a los opositores.

“Es descarado cómo se traslada el mismo equipo que desde la Fiscalía de la Ciudad de México se encargó de manipular datos y esconder el número de muertes violentas, se encargó de perseguir a la oposición, se encargó de corromper completamente la impartición de justicia en la Ciudad de México. Es descarado cómo este equipo jurídico, político, que trabaja como brazo ejecutor de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum”.

Por eso, añade, así como ocurrió con la tragedia de la Línea 12 del Metro, en la que se encubrió a los verdaderos responsables, así seguramente pasará con el descarrilamiento del Tren Interoceánico. (Por Arturo García Caudillo)