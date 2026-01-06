El bicampeón Toluca se sigue reforzando para buscar el Tricampeonato, y esta mañana anunció a su tercer refuerzo de cara al Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX, se trata del mediocampista Pavel Pérez de 27 años, quien llega procedente del Necaxa, aunque es canterano de Chivas ya ya paso también por el Tepatitlán y el Tapatío de la liga de Expansión.

Pavel Pérez se suma a Sebastián Córdova y Jorge Díaz como las caras nuevas de los Diablos que debutarán el próximo sábado de visita ante los Rayados del Monterrey.

Toluca tuvo un año de ensueño en 2025 al conseguir el bicampeonato tras ganar los Torneos de Clausura y Apertura de la Liga MX con lo que llegó a 12 títulos y alcanzó a las Chivas del Guadalajara como el segundo equipo más ganador de México. (Por Manuel Trujillo Soriano).