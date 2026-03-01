El piloto italiano Kimi Antonelli ganó su primera carrera de la F1, al triunfar este domingo en el Gran Premio de China, segunda fecha de la temporada.

Antonelli se convirtió en el segundo conductor más joven en la historia en ganar en la máxima categoría del automovilismo.

La escudería Mercedes acaparó el podio, pues George Russell fue segundo, mientras que tras más de un año de no acabar entre los mejores tres pilotos, el inglés Lewis Hamilton fue tercero y logró su primer podio con Ferrari.

En cuanto a Cadillac, lo bueno fue que acabaron la carrera sus dos pilotos, Valtteri Bottas terminó en el lugar 13 y Sergio Pérez en el 15. El tapatío tuvo una carrera complicada, pero acabo el Gran Premio. (Por Martín Navarro Vásquez)