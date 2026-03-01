Ante un lleno en el Domo del Code Alcalde, el medallista olímpico Marco Verde logró su quinta victoria como boxeador profesional al vencer por decisión unánime al colombiano Alexander Moreno, en pleito pactado en el peso Supermediano. Los tres jueces le dieron las tarjetas por 80-72.

Verde recibió en todo momento el apoyo del público y dijo que sintió como en su casa.

“Me sentí como en mi casa, la verdad, gracias a la afición por el apoyo. La pelea muy buena y no pude conseguir el nocaut, lo busque incluso hasta el final, cuando arriesgué y hasta recibí un golpe en los últimos segundo”.

En otro un buen combate de la velada boxística, en pleito del Peso Gallo, el tapatío Jesús “Chuyín” Larios mandó tres veces a la lona al capitalino Rigo Martínez en el segundo asalto, para ganar por nocaut y seguir invicto; sumó su victoria 14 por 0 derrotas. (Por Martín Navarro Vásquez)