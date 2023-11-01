La FIFA dio a conocer los premios para las selecciones participantes en la Copa del Mundo 2026, resalta que el campeón se podrá llevar 50 millones de dólares por ganar la final del torneo, que se organiza entre México, Estados Unidos y Canadá.

En total, se repartirá una bolsa de 665 millones de dólares en premios para las 48 selecciones que participen en la próxima Copa del Mundo. Cada escuadra recibirá 10.5 millones de dólares solo por jugar la fase de grupos.

Los premios van subiendo al ir avanzando de fase. Además de que el Campeón del mundo se llevará: 50 millones de dólares.

Subcampeón: 35 millones de dólares. Tercer lugar: 27 millones de dólares. Cuarto lugar: 25 millones de dólares. Del 5º al 8º puesto: 20 millones de dólares cada selección. Del 9º al 16º puesto: 15 millones de dólares. Del 17º al 32º puesto: 11 millones de dólares. Del 33º al 48º puesto: 9 millones de dólares y Solo por clasificar: 1.5 millones de dólares para cubrir gastos de preparación. (Por Martín Navarro Vásquez)