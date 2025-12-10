Un juez federal vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva oficiosa contra Edgar “N”, alias “El Limones”.

Durante la audiencia en El Altiplano, el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para acreditar su probable responsabilidad en delitos relacionados con armas de fuego y narcotráfico.

“El Limones”, identificado como presunto operador financiero de un grupo ligado al Cártel de Sinaloa, permanecerá recluido mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de dos meses.

Autoridades federales lo relacionan además con amenazas y extorsiones en Chihuahua.