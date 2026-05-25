La FIFA anunció este lunes las bases operativas de las 48 selecciones que participarán en la Copa Mundial 2026, de las cuales 39 se alojarán en Estados Unidos, siete en México y sólo dos en Canadá.

La Selección Mexicana que dirige, Javier Aguirre, tendrá su casa en el Centro de Alto Rendimiento.

En Guadalajara tendrán su sede los representativos de: Colombia, en la Academia Atlas y Corea del Sur, en Chivas Verde Valle.

Sudáfrica se alojará en Pachuca. Túnez en Monterrey en las instalaciones de los Rayados. Uruguay tendrá su base en Cancún y la Selección de Irán tendrá su centro operativo en Tijuana en el club de los Xolos. (Por Manuel Trujillo Soriano)