La FIFA anunció este lunes las bases operativas de las 48 selecciones que participarán en la Copa Mundial 2026, de las cuales 39 se alojarán en Estados Unidos, siete en México y sólo dos en Canadá.
La Selección Mexicana que dirige, Javier Aguirre, tendrá su casa en el Centro de Alto Rendimiento.
En Guadalajara tendrán su sede los representativos de: Colombia, en la Academia Atlas y Corea del Sur, en Chivas Verde Valle.
Sudáfrica se alojará en Pachuca. Túnez en Monterrey en las instalaciones de los Rayados. Uruguay tendrá su base en Cancún y la Selección de Irán tendrá su centro operativo en Tijuana en el club de los Xolos. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Anuncia FIFA sedes de las 48 selecciones que participarán en el Mundial
La FIFA anunció este lunes las bases operativas de las 48 selecciones que participarán en la Copa Mundial 2026, de las cuales 39 se alojarán en Estados Unidos, siete en México y sólo dos en Canadá.