La dirigente estatal de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, acusó a Movimiento Ciudadano de impulsar campañas de guerra sucia mediante redes sociales y presunto uso de recursos públicos para desacreditar al partido guinda.

Durante una rueda de prensa, Morena solicitó investigaciones contra funcionarios estatales y municipales por supuesta participación en actividades político-electorales fuera de los tiempos legales.

Además, el senador Carlos Lomelí Bolaños presentó un plan emergente para prevenir inundaciones en Guadalajara, que contempla mapas de riesgo, desazolve, alertas tempranas y coordinación interinstitucional.

El legislador aseguró que existen al menos 200 puntos de alto riesgo en la Zona Metropolitana de Guadalajara y criticó la falta de acciones preventivas por parte de autoridades locales.