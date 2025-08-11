El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció a través de redes sociales que convocará a mesas técnicas y ciudadanas para buscar soluciones al congestionamiento en los accesos a Guadalajara, especialmente en el sur de López Mateos.

El foro incluirá a cámaras empresariales, colegios, vecinos, asociaciones civiles, universidades y activistas, y tomará como base los diálogos por la movilidad realizados entre 2022 y 2023.

Aunque ya se han implementado medidas como carriles a contraflujo, transporte troncal y restricciones a carga pesada, Lemus reconoció que no han sido suficientes.

Señaló que el debate debe ir más allá de elegir entre viaductos o transporte masivo, y enfocarse en soluciones integrales que reduzcan tiempos de traslado para personas y mercancías.

La convocatoria se dará a conocer próximamente. (Por Edgar Flores Maciel)