El gobierno de Estados Unidos autorizó que Joaquín “El Chapo” Guzmán, preso en la cárcel de máxima seguridad de Colorado, pueda comunicarse formalmente con su nuevo abogado, Israel José Encinosa.

El defensor informó al juez federal responsable del caso, Brian Cogan, que el Buró Federal de Prisiones ya permitió llamadas y reuniones presenciales continuas.

La medida ocurre tras una carta enviada por el narcotraficante el 15 de julio pasado, en la que acusaba a las autoridades penitenciarias de bloquear su correspondencia y todo contacto legal.