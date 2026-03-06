La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de 22 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” en Jalisco, los cuales se instalarán en zonas con mayor rezago educativo para ampliar el acceso a la educación media superior.

Durante la inauguración de uno de estos planteles en San José El Verde, en El Salto, la mandataria explicó que los centros ofrecerán educación, deporte y actividades culturales en dos turnos, además de becas para los estudiantes.

“Esos bachilleratos son muy especiales: van a quedar en las zonas más apartadas y van a tener educación, deporte y cultura, para que los jóvenes puedan estudiar. Van a tener dos turnos. ¿Saben cuántas nuevas preparatorias va a haber en Jalisco con todo y los tecnológicos? 22 más preparatorias para Jalisco. Todas van a tener beca”.

En el marco de la estrategia educativa federal, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que también se construirán telebachilleratos, se ampliarán centros tecnológicos y se crearán espacios comunitarios en municipios como Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.