En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Coparmex Jalisco señaló que persiste una amplia brecha en la participación económica entre hombres y mujeres en el estado.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cierre de 2025 la tasa de participación masculina fue de 74.6 por ciento, mientras que la femenina alcanzó 45.8 por ciento.

Además, 793 mil mujeres trabajan en la informalidad por 764 mil empleadas que lo hacen en la formalidad.

El organismo destacó que cerrar esta brecha podría impulsar el crecimiento económico, ya que aumentar la participación femenina elevaría el Producto Interno Bruto estatal en más de 112 mil millones de pesos en la próxima década.

También llamó a impulsar políticas que favorezcan el acceso de las mujeres al empleo formal y a puestos de liderazgo.