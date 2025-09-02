La presidenta Claudia Sheinbaum comenzará, a partir de este viernes, una gira de agradecimiento y rendición de cuentas por todo el país.

“Que a partir de este viernes voy a todo el país en una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media, a hacer un informe particular de la entidad. Ahí le vamos a informar a la gente. Vamos con los gobernadores, todos los gobernadores y gobernadoras. Vamos a ir tres estados en un día, para cumplirlo. Vamos a informar de los programas de Bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo en cada estado, de qué otras cosas vienen para el Estado en un esfuerzo de rendición de cuentas”.

Recordó que el 8 de septiembre entregará, a través de la Secretaría de Hacienda, el Paquete Económico 2026 y que también está preparando toda la programación para el próximo año. (Por Arturo García Caudillo)