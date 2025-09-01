La nueva Corte tiene el reto de demostrar que hay impartición de justicia en México, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anoche se desveló al asistir a la sesión solemne con la que iniciaron trabajos los nuevos ministros.

“Es un cambio de era en el Poder Judicial, es una transformación muy profunda, muy profunda. Y va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior, por el sólo hecho de que son elegidos por el pueblo y además tienen un reto, que es en efecto demostrar que hay impartición de justicia en México y creo que lo van a cumplir, así que es un buen no para el país”.

Destacó el hecho como una transformación como no se ha hecho otra igual en ninguna otra parte del mundo y con el encargo de que el Poder Judicial sea cercano a la gente y no responda a intereses particulares, sino al pueblo. (Por Arturo García Caudillo)