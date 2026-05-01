Luego de la visita de una delegación de directivos y técnicos de la petrolera brasileña Petrobras, se quedó pendiente de firma un entendimiento de colaboración con Pemex, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Vamos a firmar un acuerdo de entendimiento con Petrobras. Petrobras ha desarrollado diversas actividades que nos interesan. Una actividad es la actividad de exploración en aguas profundas, con distintas metodologías que pues es, en este momento la empresa más desarrollada del mundo en este tipo de explotaciones. Entonces nos interesa trabajar con ellos en este tema. Aguas profundas y someras también, campos, por ejemplo ya maduros”.

El acuerdo se firmará en las próximas semanas en Brasil, aunque quizás Sheinbaum no pueda viajar y sean el director de Pemex y la secretaria de Energía quienes lleven la representación del Gobierno de México. (Por Arturo García Caudillo)