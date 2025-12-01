El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, José Luis Tostado, respaldó la propuesta presidencial para aplazar la elección judicial prevista para 2027 y trasladarla hasta 2028.

“El tiempo nos dio la razón y no porque tengamos una varita mágica, sino porque era una realidad que la reforma como se planteó y como se aprobó en algunos estados presentaba demasiados problemas, la propia Corte había invalidado algunos de estos procesos. Era absurdo empatar las elecciones del Poder Judicial con un proceso electoral político natural, ordinario, era costoso”.

José Luis Tostado señaló que esperarán la discusión y resolución del Congreso de la Unión para determinar si prospera la nueva propuesta presidencial en materia de reforma judicial. (Por Marck Hernández)