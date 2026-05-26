Guadalajara prepara una serie de actividades gratuitas rumbo al Mundial de Futbol 2026.

En entrevista para Notisistema, Lorena Martínez, directora de la Agencia Estatal del Entretenimiento de Jalisco, adelantó que serán 39 días de eventos en distintas sedes como el Auditorio Benito Juárez, además de los Fan Fest oficiales de la FIFA para que las familias disfruten del ambiente mundialista.

“39 días de fiesta vamos a estar en el Auditorio Benito Juárez todos los días con un festival gratuito para la gente, en la Plaza de las Américas, en la Plaza Liberación, que es el Fan Fest oficial y con todos los conciertos que vamos a tener alrededor de este gran evento”.

El Gobierno de Jalisco dará a conocer en los próximos días a los artistas invitados para cada evento, mientras que los conciertos de Maná y Alejandro Fernández en La Minerva podrían incluir algunas sorpresas. (Por Katia Plascencia Muciño)