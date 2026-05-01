Isaí “N”, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue detenido este martes en Nogales, Sonora, tras un cateo efectuado en un inmueble de la colonia Casa Blanca, confirma el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con las investigaciones, Isaí “N” presuntamente coordinaba operaciones logísticas relacionadas con la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Las autoridades señalaron que el detenido cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a la Unión Americana por delincuencia organizada y delitos contra la salud.