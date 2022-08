A unas horas de que entrara en funciones Luz del Carmen Godínez González como nueva presidenta de la Comisión Estatal de Humanos, diversas organizaciones civiles de Jalisco anuncian que este miércoles a las 10:00, en una rueda de prensa virtual, informarán sobre las acciones jurídicas que emprendieron en contra del proceso irregular en el que fue electa.

Previo a que a partir de hoy se convirtiera en la nueva ombudsperson de Jalisco, criticaron el que no cumpliera con los requisitos de la convocatoria, que le obligaban a renunciar con dos años de anticipación en un cargo público, pero además que no tuviera el perfil, que no garantice la autonomía de la institución y de paso, que fuera exhibida por plagiar parte del ensayo con el que se presentó ante los diputados a buscar la titularidad de la CEDH. (Por Gricelda Torres Zambrano)