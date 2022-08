La astronauta jalisciense Katya Echazarreta, primera mexicana en alcanzar el espacio, recibió este martes un reconocimiento de manos de la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, además las llaves de la ciudad. Durante su discurso, y ante niñas becarias, aseguró que el viaje que realizó más allá de nuestra atmósfera, la cambió por completo.

“Yo quiero ser una persona, no conocida por todos los reconocimientos, eso ya no me importa. Yo quiero ser una persona que ayuda, que cambia las vidas de las personas y que inspira, que motiva y que ayuda especialmente a las niñas que eran como yo era esa a edad a que también logren todo lo que quieren hacer. Así que esa es mi nueva meta en esta vida, a parte de regresar al espacio, porque esa es una meta personal”.

Previamente, Echazarreta fue recibida en Palacio Nacional por el presidente López Obrador, quien se limitó a publicar en Twitter una foto de su encuentro. (Por Arturo García Caudillo)