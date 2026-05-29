El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la ampliación del sistema Mi Macro Periférico hasta el Centro Histórico de Tonalá.

El anuncio se realizó durante la entrega de las obras de modernización de casi un kilómetro de laterales de concreto hidráulico en Periférico Oriente.

Las obras entregadas incluyen la construcción de una ciclovía, banquetas, renovación de redes hidrosanitarias, alumbrado público y la incorporación de arbolado urbano.

El secretario de Infraestructura, David Zamora Bueno, destacó que el proyecto permitió atender rezagos históricos en la zona mediante la incorporación de servicios de alcantarillado, agua potable e iluminación.

Por su parte, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, aseguró que las mejoras tendrán un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes del municipio. (Por Edgar Flores Maciel)