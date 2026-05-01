La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la privación ilegal de la libertad de Gustavo Domínguez, ocurrida en la capital del estado, donde fue interceptado por ocupantes de un vehículo.

La institución informó que abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Combate de Delitos de Alto Impacto y precisó que la víctima dejó de laborar en la dependencia hace un año y ocho meses.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos ocurrieron sobre la avenida San Marcos.

Las autoridades ya identificaron un vehículo presuntamente relacionado con el caso y mantienen acciones de seguimiento e inteligencia para localizar al exfuncionario.

La fiscalía señaló que hasta el momento no se ha recibido ninguna exigencia económica vinculada al caso y aseguró que continúa la coordinación con distintas corporaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de la víctima.