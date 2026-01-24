El Gobierno de Guadalajara informó que el túnel de la avenida Hidalgo, en el Centro Histórico, permanecerá cerrado por las noches los próximos siete días.

La medida aplicará hasta el 30 de enero, en un horario de 10:00 de la noche a 05:00 de la mañana desde la calle Contreras Medellín.

El Ayuntamiento no precisó el motivo del cierre y únicamente señaló que se realizan trabajos para la mejora de los espacios públicos.

Llamó a la ciudadanía a utilizar rutas alternas al circular por esta zona de la ciudad. (Por Marck Hernández)