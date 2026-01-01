Luego de vencer a Panamá, la Selección Mexicana viajó a Bolivia, donde ya pasó la noche, para mañana al mediodía medirse a la escuadra boliviana en la población de en Santa Cruz de la Sierra, en el segundo amistoso del año para el equipo de Javier Aguirre. Los jugadores y toda la delegación llegaron la noche de este viernes a suelo boliviano.

Algunos jugadores quedaron emocionados con su debut en el Tricolor, como el caso de Brian Gutiérrez quien dijo que fue un momento feliz, porque desde que decidió venir a la Liga MX con Chivas, se visualizó con la casaca del Tricolor. “Muy contento, muy feliz, como dije, creo que unas buenas sensaciones, buenos inicios y voy por más. Siempre he querido jugar con la Selección Mexicana. Creo que cuando yo vine a Chivas yo estaba 100% con México, porque lo que representa Chivas es 100% mexicano y tienes que ser mexicano para jugar con Chivas. Creo que eso fue mi decisión”, dijo. (Por Martín Navarro Vásquez)