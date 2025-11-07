La Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan informó que el domingo 9 de noviembre se aplicarán cierres viales en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara por la realización de la Carrera G15K y la Mini Romería 2025.

Para la competencia deportiva, las avenidas Universidad, Patria y Lázaro Cárdenas Poniente permanecerán cerradas de 5:00 a 9:00 de la mañana.

En tanto, la Mini Romería provocará cierres en Manuel Ávila Camacho y Prolongación 20 de Noviembre de 8:00 a 9:30.

Como rutas alternas, se recomienda utilizar Inglaterra, Acueducto, Juan Palomar y Arias, Manuel J. Clouthier e Ignacio L. Vallarta.

Autoridades pidieron a los conductores planear sus traslados con anticipación.