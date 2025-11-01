La banda australiana AC/DC sumó una tercera fecha en la Ciudad de México como parte de su gira mundial Power Up Tour 2026, tras agotar los boletos de sus presentaciones del 7 y 11 de abril.

El nuevo concierto se realizará el 15 de abril en el Estadio GNP Seguros, donde miles de fanáticos podrán disfrutar de clásicos como “Back in Black”, “Thunderstruck” y “Highway to Hell”.

La venta general iniciará el 12 de noviembre de 2025 a las 14:00 horas, sin preventas exclusivas, a través de Ticketmaster.

Los precios irán de 1,510 a 5,850 pesos, según la zona.

Con tres fechas confirmadas, el regreso de AC/DC consolida uno de los espectáculos más esperados del próximo año en México.