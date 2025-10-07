Resolución de conflictos sobre inversión extranjera, agroalimentación, sostenibilidad. comercio internacional, derecho animal, derecho deportivo, mediación y prevención de conflictos, y un sin fin de tópicos más serán desarrollados en el próximo Congreso de la Unión Internacional de Abogados, a celebrarse en la ciudad Guadalajara, así lo anunció el presidente del evento, Arturo Fernández.

“Con el presente y futuro de la resolución de conflictos relativos a la inversión extranjera —y ojo— tienen que pensar en estos temas como temas donde diferentes abogados de 80 países del mundo vamos a estar hablando sobre los negocios y la forma de resolver los conflictos que se puedan dar en las inversiones que se puedan dar, no nada más lo que recibe Guadalajara sino todo el potencial que puede hbaer en cualquier tipo de inversión extranjera que se da a lo largo y ancho del planeta”.

El 69 Congreso de la Unión Internacional de Abogados se realizará el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre, con la participación de abogados de 80 países. (Por Gustavo Cárdenas)