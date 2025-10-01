El huracán “Priscila”, que cruzó las costas de Jalisco, no provocó afectaciones en los planteles educativos de las zonas consideradas de riesgo, informó el titular de la Secretaría de Educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Hemos estado monitoreando, todavía hoy en la mañana no tuvimos afectaciones por este huracán. No descartamos todavía lluvias el día de hoy, vamos a estar muy atentos, estamos muy coordinados con Protección Civil”.

Flores Miramontes detalló que, durante el actual temporal 2025, un total de 27 escuelas en distintos municipios han registrado algún tipo de daño por lluvias, de las cuales ocho presentaron afectaciones mayores.

En estos casos, los estudiantes continúan sus clases en planteles provisionales mientras se realizan las reparaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)