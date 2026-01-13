El Gobierno de Jalisco anunció un programa de descuentos para trámites vehiculares durante 2026, dirigido a automovilistas que realicen diversos pagos y regularizaciones.

Entre los beneficios destaca un descuento del cinco por ciento en el pago del refrendo vehicular en línea durante enero y febrero, cuyo costo este año es de mil pesos.

El secretario de la Hacienda Pública del estado, Luis García Sotelo, informó que también se otorgará un descuento del setenta por ciento a vehículos con placas de otra entidad que se empadronen con las nuevas matrículas de Jalisco, así como a quienes realicen el cambio de propietario y cuenten con una factura endosada a su nombre.

Autoridades estatales señalaron que el ejercicio de recaudación 2026 ha sido eficiente, al reportar que durante la primera semana de enero el ingreso de poco más de ciento ochenta mil millones de pesos, lo que representa un incremento del doce punto veintitrés por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. (Por Edgar Flores Maciel)