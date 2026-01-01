La bancada del Partido del Trabajo en el Congreso de Jalisco se pronunció en contra del tarifazo al transporte público.

Como parte de las acciones, anuncian una protesta para el próximo 17 de enero del Parque Rojo a Palacio de Gobierno.

El diputado Leonardo Almaguer señaló el costo que representaría el aumento a 14 pesos por viaje para una familia.

“Los viajes promedio son cuatro de una persona, quiere decir que no te gastas 14 pesos, te gastas 56 pesos al día. El gasto diario antes era de 39 pesos, ahora de 56. El gasto mensual de un trabajador era de 936 pesos mensuales, ahora es de $1,344 pesos. En una familia multipliquen eso por cuatro o cinco personas, son más de cinco mil pesos mensuales que se van al transporte público”.

Por su parte, el diputado federal del PT por Jalisco, José Luis Sánchez, planteó la creación de una empresa estatal que opere el transporte público. (Por Marck Hernández)