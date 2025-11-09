Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se implementará el Plan Paricutín, mediante el cual se combatirá la extorsión, los asesinatos y se sellará la entidad.

Así lo explica el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla:

“Que consiste en emplear 4 mil 386 efectivos desplegados actualmente y se reforzará a partir del día de mañana con 1,980 elementos más que arribarán al estado de Michoacán. También aplicar la operación contención con 4 mil 140 elementos. Esta operación consiste en sellar el estado de Michoacán para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad. ¿Cómo se realizará? Mediante operaciones concurrentes con los mandos territoriales de los estados de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero. El efectivo total que participará en el Plan Paricutín es de 10 mil 506 elementos”. (Por Arturo García Caudillo)