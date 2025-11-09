Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, enfocado en reforzar la seguridad en la entidad con cuatro ejes:

Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia y coordinación institucional.

Acompañada por su gabinete y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Sheinbaum anunció un despliegue de 12 mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional como parte del Plan Paricutín, destinado a “sellar el estado” y frenar homicidios y extorsiones.

El titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, explicó que la estrategia incluye vigilancia en zonas aguacateras y limoneras, así como acciones contra laboratorios y bloqueos criminales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayo que “La seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”.