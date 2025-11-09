Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, enfocado en reforzar la seguridad en la entidad con cuatro ejes:
Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia y coordinación institucional.
Acompañada por su gabinete y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Sheinbaum anunció un despliegue de 12 mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional como parte del Plan Paricutín, destinado a “sellar el estado” y frenar homicidios y extorsiones.
El titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, explicó que la estrategia incluye vigilancia en zonas aguacateras y limoneras, así como acciones contra laboratorios y bloqueos criminales.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayo que “La seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”.
Sheinbaum lanza el Plan Michoacán por la Paz con despliegue de más de 12 mil elementos
Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, enfocado en reforzar la seguridad en la entidad con cuatro ejes: