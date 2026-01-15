El ex-campeón Mundial mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez regresará al ring el 12 de septiembre, anunció Turki Alalshikh, dueño de la revista Ring Magazine, en la que será la primera cartelera de “Canelo Promotions” en Riad, Arabia Saudita, denominada “México contra el Mundo”.

“Esperen para el 12 de septiembre una gran pelea en el regreso del Canelo será la primera cartelera de Canelo Promotions”.

Por el momento se desconoce quién será el rival del Canelo de 35 años, quien ha estado inactivo desde su derrota por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford en septiembre del año pasado, cuan do perdió los 4 título que poseía. (Por Manuel Trujillo Soriano)