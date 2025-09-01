La promotora Music Vibe dio a conocer los espectáculos que traerá a Guadalajara este 2026. Entre las fechas más importantes destaca el concierto de Ricky Martin el 18 de marzo en el Estadio Panamericano, así como la gira de despedida de Ricardo Montaner.

Daniel Miranda, director de operaciones de la empresa, explicó que el uso del estadio de Charros busca que más personas tengan acceso a estos eventos:

“Para nosotros lo más importantes democratizar los eventos y en ese ímpetu de democratizar los eventos es que tenemos que encontrar nuevos espacios y las instalaciones del panamericano son maravillosas, la vista desde cualquier lugar, al ser una instalación de béisbol, es increíble”.

Finalmente, la empresa confirmó que, pese a la polémica y el veto del año pasado por la interpretación de corridos, el cantante Junior H podría realizar su concierto en Guadalajara durante el mes de abril. (Por Katia Plascencia Muciño)