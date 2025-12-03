Cómo parte de las medidas para el saneamiento del Río Santiago, además de mejorar las condiciones en las que habitan miles de personas, se anunció la construcción de dos colectores sanitarios en el municipio de El Salto.

Según la información entregada por el ayuntamiento las estructuras estarán, una en la cabecera municipal y la otra correrá de manera paralela y perimetral a la barranca junto al cauce del río Santiago.

Ambos sistemas estarán conectados a una planta de tratamiento operada por el gobierno del estado, lo que permitirá, según se justificó, un manejo adecuado de las aguas residuales.

Este proyecto de los dos colectores sanitarios en El Salto responden al programa de atención al medio ambiente, se construyen con dinero emanado de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA y según se adelantó ambos quedarán listos y en operación el próximo año. (Por Gustavo Cárdenas)