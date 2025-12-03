La renovación de contrato del campeón de goleo de las Chivas, Armando la “Hormiga” González está sobre la meza y lista para firmarse, porque él quiere tener otro buen torneo con el Guadalajara para poder ir al Mundial y después de eso pensar en Europa, dijo a Notisistema, Armando González Bejarano, papá del futbolista.

“Su representante es el que esta llevando todo y nos comentó que ya casi está todo al cien y bueno esperemos que ya en estos días quede todo bien, es que a veces el representante le dice no, no hay que firmar, porque ya Armando en seis meses queda libre, él puede firmar un precontrato y después de la temporada que tuvo imagínate no, platicamos mucho en eso, que lo importante es Armando, que consiga sus sueños, sus éxitos deportivos, más allá de no firmes vas a quedar libre y por eso ahora la negociación ha sido más fácil, porque Armando lo que quiere es hacer otro torneo importante aquí en Chivas y si hace otro torneo importante pues vendrá el Mundial y por ende también podrán venir algunas cosas de Europa”.

Para Armando González, papá; la “Hormiga” tiene lo que se necesita para convertirse en el auténtico ídolo que le ha faltado al “Rebaño” desde hace mucho tiempo y cree que con el título de goleo dio el primer paso.

“Sí, el tiene ese carisma por como se comporta con la gente, lo que él transmite y para empezar tienes que conseguir cosas y al conquistar este título de goleo, con sus celebraciones y si lo veo que tiene madera para convertirse en eso, creo que va por buen camino, pero tiene que seguir cosechando cosas importantes para que lo pueda lograr”. (Por Manuel Trujillo Soriano)