Con más de 170 actividades programadas y una derrama económica estimada en más de 235 millones de pesos, fue presentada la edición 33 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que se llevará a cabo del 26 de agosto al 6 de septiembre en Jalisco.

Entre las actividades destacan: el Pabellón Cultural en Plaza Liberación, que se realizará del 26 al 30 de agosto con presentaciones de diversos mariachis y espectáculos gratuitos, incluida la tradicional Gala Pública.

El Concierto Magno se celebrará el 4 de septiembre en el Auditorio Telmex y contará con la participación de Natalia Jiménez, el Mariachi CHG y la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

La gala de clausura será el 6 de septiembre en la Plaza Juan Pablo II con la presentación de Azucena la de Jalisco.

El Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería contempla tres eventos especiales dentro de las actividades del Mundial, que se desarrollarán en Plaza Juan Pablo II, Plaza Liberación y Puerto Vallarta. (Por Katia Plascencia Muciño)